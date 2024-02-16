Франция и Греция блокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС

Большинство стран во время заседания постоянных представителей Европейского союза поддержали решение использовать средства союза для покупки снарядов, произведенных вне Евросоюза, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине.
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