FT: визит Путина в Китай проходит на фоне серьезного давления США на Пекин

Китайские лидеры мало что официально говорят о саммите на высшем уровне. По словам аналитиков, Пекин сосредоточен на том, чтобы попытаться стабилизировать свои важные торговые рынки в ЕС и США и предотвратить дальнейшее повышение тарифов.
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