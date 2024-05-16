FT: визит Путина в Китай проходит на фоне серьезного давления США на Пекин

Китайские лидеры мало что официально говорят о саммите на высшем уровне. По словам аналитиков, Пекин сосредоточен на том, чтобы попытаться стабилизировать свои важные торговые рынки в ЕС и США и предотвратить дальнейшее повышение тарифов.