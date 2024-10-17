Фотовыставка «Финансовая грамотность» открылась в сквере по Олонецкому проезду

В сквере по Олонецкому проезду открылась фотовыставка «Финансовая грамотность». Посетителям представлены стенды с информацией о самых распространенных видах мошенничества — от привычных всем звонков с неизвестных номеров до технологий дипфейков и фиктивных предложений о трудоустройстве.
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