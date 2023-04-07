Благоустроить аллею на проспекте Космонавтов просят в Барнауле

По словам горожанки, людей там ходит много, но нет даже урн Жительница Барнаула на интернет-форуме с главой администрации Ленинского района Евгением Авраменко призвала благоустроить аллею между проспектом Космонавтов и улицей малой Космонавтов.
По словам горожанки, людей там ходит много, но нет даже урн Жительница Барнаула на интернет-форуме с главой администрации Ленинского района Евгением Авраменко призвала благоустроить аллею между проспектом Космонавтов и улицей малой Космонавтов.
Свежие комментарии