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Благоустроить аллею на проспекте Космонавтов просят в Барнауле

Благоустроить аллею на проспекте Космонавтов просят в Барнауле

По словам горожанки, людей там ходит много, но нет даже урн Жительница Барнаула на интернет-форуме с главой администрации Ленинского района Евгением Авраменко призвала благоустроить аллею между проспектом Космонавтов и улицей малой Космонавтов.

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