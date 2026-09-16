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МВД объяснило, когда нарушение ПДД не является преступлением

МВД объяснило, когда нарушение ПДД не является преступлением

Нарушение правил дорожного движения, совершенное в условиях крайней необходимости и повлекшее последствия по неосторожности, может не иметь признаков уголовной противоправности.

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