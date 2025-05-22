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Царьград

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Полиция оцепила улицу возле ФОК "Оружейник" в Туле после атаки БПЛА: Губернатор рассказал об угрозе

Полиция оцепила улицу возле ФОК "Оружейник" в Туле после атаки БПЛА: Губернатор рассказал об угрозе

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что улица в районе ФОК "Оружейник" оцеплена. Это произошло после массированной атаки украинских БПЛА на регион.

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