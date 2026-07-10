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Daily Storm

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Hürriyet: Турция продала купленные у России системы С-400 одной из стран Персидского залива

Hürriyet: Турция продала купленные у России системы С-400 одной из стран Персидского залива

По данным СМИ, Анкара пошла на этот шаг ради снятия американских санкций и возвращения в программу истребителей F-35Турция продала приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400 третьей стороне, сообщает турецкое издание Hürriyet.

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