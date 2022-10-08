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Замминистра обороны выразил недоумение отменой в регионах пышных торжеств по случаю нового года для экономии с целью перечисления средств на нужды военных

Замминистра обороны выразил недоумение отменой в регионах пышных торжеств по случаю нового года для экономии с целью перечисления средств на нужды военных

Начальник ГВПУ (главного военно-политического управления) Вооружённых сил России, замминистра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин сделал заявление, которое активно обсуждается экспертами, военкорами, да и обычными, рядовыми гражданами.

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