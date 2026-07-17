Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Твери инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники спасательной службы навестили ребят в санатории «Радуга»

Летний отдых детей - предмет особого внимания для сотрудников полиции и других ведомств. Так, инспекторы ПДН УМВД России по городу Твери совместно с представителями аварийно-спасательной службы Тверской области навестили ребят, отдыхающих в санатории «Радуга».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии