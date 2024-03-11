Постпредство РФ в ООН напомнило о фейках от спецпредставителя генсека

Global Look Press/Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency Доверие к спецпредставителю генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамиле Паттен подорвано, после использования ей фейков в своей работе.
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