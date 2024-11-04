СВО завершится без компромиссов после достижения всех целей — посол РФ

Российская специальная военная операция (СВО) завершится достижением Россией всех поставленных целей, а для Великобритании это будет «концом игры», заявил посол России в Великобритании Андрей Келин 4 ноября журналистам.
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