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Forbes: Disney сокращает инвестиции в Lucasfilm на фоне провалов по Звездным войнам; Кэ...

Forbes: Disney сокращает инвестиции в Lucasfilm на фоне провалов по Звездным войнам; Кэ...

Forbes: Disney сокращает инвестиции в Lucasfilm на фоне провалов по Звездным войнам; Кэтлин Кеннеди уйдет в 2026 годуИздание Forbes сообщает о том, что по данным их источников компания Disney решила сократить объем инвестиций в Lucasfilm на фоне провала ряда проектов студии, в том числе недавнего сериала “Звездные войны: Аколит”, который обошелся Disney… источник#Forbes.

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