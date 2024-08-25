Forbes: Disney сокращает инвестиции в Lucasfilm на фоне провалов по Звездным войнам; Кэ...

Forbes: Disney сокращает инвестиции в Lucasfilm на фоне провалов по Звездным войнам; Кэтлин Кеннеди уйдет в 2026 годуИздание Forbes сообщает о том, что по данным их источников компания Disney решила сократить объем инвестиций в Lucasfilm на фоне провала ряда проектов студии, в том числе недавнего сериала “Звездные войны: Аколит”, который обошелся Disney… источник#Forbes.