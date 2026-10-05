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Новости Липецка

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Липецкая область перешла на уровень «красной» опасности

Липецкая область перешла на уровень «красной» опасности

Спустя полчаса после объявления «желтой» опасности, вся Липецкая область перешла на «красный» уровень угрозы.

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