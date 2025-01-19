Источник: ХАМАС передаст список подлежащих освобождению заложников в течение нескольких часов

Палестинское движение ХАМАС в течение нескольких часов передаст посредникам список израильских заложников, которых должны освободить в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в Газе.
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