Второй кризис российского капитализма

Торговля овощами и фруктами в Апраксином дворе. Ленинград, 1924 г. К 1927–1928 гг. экономика России, достигнув предельных возможностей развития имевшихся производственных мощностей, стала переходить к естественному замедлению, эволюционному развитию рыночной капиталистической системы с постепенным накоплением капитала, займами, процентными ставками, плавным переходом к развитому индустриальному производству.
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