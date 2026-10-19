Второй кризис российского капитализма

Торговля овощами и фруктами в Апраксином дворе. Ленинград, 1924 г. К 1927–1928 гг. экономика России, достигнув предельных возможностей развития имевшихся производственных мощностей, стала переходить к естественному замедлению, эволюционному развитию рыночной капиталистической системы с постепенным накоплением капитала, займами, процентными ставками, плавным переходом к развитому индустриальному производству.