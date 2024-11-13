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Экс-главу Адмиралтейского района задержали по делу о взятке на 8 миллионов

Экс-главу Адмиралтейского района задержали по делу о взятке на 8 миллионов

Бывшего главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука задержали за взятку в 8 миллионов рублей. За эти деньги он помогал с контрактами на благоустройство и уборку.

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