"ОБОРОНКА ПАШЕТ В ТРИ СМЕНЫ, А БОЕПРИПАСОВ НЕТ?": НАЗВАНЫ ПРИЧИНЫ СНАРЯДНОГО ГОЛОДА

ФОТО: TSITSAGI NIKITA/GLOBALLOOKPRESS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ В ЧВК "Вагнер" заявили, что в Комитет Госдумы по обороне передано 39 коробок с письмами бойцов, погибших из-за нехватки боеприпасов.
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