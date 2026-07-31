Минздрав: Более 40% матерей в РФ сохраняют грудное вскармливание дольше полугода

Грудное вскармливание детей дольше шести месяцев сохраняют 41% матерей в России. Об этом журналистам сообщила заместитель директора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Юлия Шугина.
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