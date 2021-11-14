По мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, посла РФ в Кабо-Верде Наталью Поклонскую необходимо «упаковать» в СИЗО.
На Украине пообещали «упаковать в СИЗО» Поклонскую
Комментарии
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Галина Ковалева
Мы же проглотили похищение на Украине официального представителя СЦКК и гражданина РФ, так почему украм не пойти и дальше? Запад и США поддержат их в любой провокации.
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19 час.
Sergey Ivanov
Гончаренке бы с его правоохранителями Высоцкого вспомнить, "почему аборигены съели Кука".
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19 час.
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