Мурашко: людям с болезнями печени лучше отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Алкоголь в новогоднюю ночь можно пить только в небольших количествах. Если человек страдает от проблем со здоровьем, включая нарушения сердечных ритмов, болезни печени и поджелудочной железы, то от спиртного следует отказаться вовсе.
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