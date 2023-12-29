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Мурашко: людям с болезнями печени лучше отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Мурашко: людям с болезнями печени лучше отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Алкоголь в новогоднюю ночь можно пить только в небольших количествах. Если человек страдает от проблем со здоровьем, включая нарушения сердечных ритмов, болезни печени и поджелудочной железы, то от спиртного следует отказаться вовсе.

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