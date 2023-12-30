Разработчик Yakuza обещает “большой анонс” в 2024 году Директор японской студии R...

Разработчик Yakuza обещает “большой анонс” в 2024 годуДиректор японской студии RGG Studio, разработчика серии Yakuza (Like a Dragon), Масаёси Ёкояма (Masayoshi Yokoyama) рассказал о том, что надеется сделать “большой анонс” в 2024 году.