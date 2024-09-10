Российские спортсмены завоевали золотые медали на Играх кочевников

Две золотые медали на V Всемирных играх кочевников принесли в копилку сборной России спортсмены из Якутии, 10 сентября сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
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