И какой же должен быть теперь ответ за то, что они устроили в Белгороде? Ведь ответ должен быть таким, какого не было никогда раньше.
Есть вариант ответа. Удар термобарическими бомбами. Спасения нет даже под землей
Комментарии
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Tania Еременко
С них надо было начинать, с термобарических.... А сейчас нацики забирают на фронт тех, кто не хочет против России идти воевать: студентов, больных, детей, женщин и стариков. Скоро , действительно, на Украине всё закончится с последним украинцем. Украине приходит пипец.
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8 час.
владимир Сырников
Полностью согласен. что щадить никого уже не надо. И следует наконец-то расчехлить "Искандеры". Но, лично меня,. уже давно раздражает то, что наше руководство никак не хочет начать воевать!
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5 час.
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