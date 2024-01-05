Есть вариант ответа. Удар термобарическими бомбами. Спасения нет даже под землей

Tania Еременко

С них надо было начинать, с термобарических.... А сейчас нацики забирают на фронт тех, кто не хочет против России идти воевать: студентов, больных, детей, женщин и стариков. Скоро , действительно, на Украине всё закончится с последним украинцем. Украине приходит пипец.