Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности обсудить с США снятие пошлин. Отношения ухудшились в 2025 году после введения Трампом 25%-х пошлин на канадский импорт, что вызвало ответные меры Оттавы.
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