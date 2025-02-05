В США предложили превратить Газу в Мар-а-Лаго

Конгрессвумен и член Республиканской партии США Нэнси Мейс предложила превратить Газу в Мар-а-Лаго после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты возьмут под контроль сектор Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии