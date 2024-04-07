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Петербургский дневник

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«Нервозность присутствовала»: Сергей Семак высказался о минимальной победе «Зенита» над «Балтикой»

Он также прокомментировал потерю Вендела из-за перебора карточек Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что матч с «Балтикой» получился уверенным по качеству игры, однако не настолько уверенным по счёту.

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