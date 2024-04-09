Комфорт и лен: на что обратить внимание в коллекции Boggi Milano

Дизайнеры Boggi Milano в весенне-летней коллекции It's Time to B вновь обращаются к итальянскому стилю и создают универсальные модели, которые не только легко сочетаются между собой, но и способны вписаться в любой гардероб.
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