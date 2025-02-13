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Царьград

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Вулкан Безымянный на Камчатке готовится к масштабному извержению

Вулкан Безымянный на Камчатке готовится к масштабному извержению

На Камчатке вулкан Безымянный зарегистрировал более 115 сейсмических событий за сутки. Геофизики предупреждают о готовящемся извержении, с высотой выброса пепла до 15 км.

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