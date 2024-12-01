Скромный чемпион: путь к боксëрскому Олимпу юного крымского спортсмена Руслана Шихмамбетова

Слегка смущённо, со скромной улыбкой парня, которого в школе порой никак не отличить от менее талантливых в чём угодно сверстников, ценный подарок от главы республики Сергея Аксёнова принимает совсем юный Руслан Шихмамбетов.
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