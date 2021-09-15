Вкус жизни

12 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Elena
    Айвар делают из запечённых перцев, в Сербии их прямо на костре запекают, а это просто соус.АЙВАР — мировой с...
  • Геннадий Б
    Какую курицу? Голени или бёдрышки? Или филе? И с костями или без? Сама читаешь что пишешь?Готовим курицу по...
  • Юлия Корнева
    Шарлотка с подсолнечным маслом. :)Сельский ЯБЛОЧНЫЙ...

Гратен из картофеля с грибами и сыром

Гратен из картофеля с грибами и сыром

Доброго времени суток! Думаю все вы хотя бы раз слышали это замысловатое слово – гратен. Что же это такое? Гратен-это блюдо французской кухни, которое очень похоже на нашу картофельную запеканку, а вот в качестве добавления к картофелю могут выступать совершенно различные ингредиенты – курица, бекон, морская рыба… Ингредиенты: Картофель — 6 шт Шампиньоны — 200 гр Лук репчатый — 1 шт Масло растительное — 5 ст л Масло сливочное — 1 ст л Сливки — 300 мл Сметана — 200 гр Яйцо куриное — 2 шт Чеснок — 2 зуб Сыр твердый — 150 гр Соль — по вкусу Перец чёрный молотый — по вкусу Приготовление: Сначала подготовим грибы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх