Гратен из картофеля с грибами и сыром

Доброго времени суток! Думаю все вы хотя бы раз слышали это замысловатое слово – гратен. Что же это такое? Гратен-это блюдо французской кухни, которое очень похоже на нашу картофельную запеканку, а вот в качестве добавления к картофелю могут выступать совершенно различные ингредиенты – курица, бекон, морская рыба… Ингредиенты: Картофель — 6 шт Шампиньоны — 200 гр Лук репчатый — 1 шт Масло растительное — 5 ст л Масло сливочное — 1 ст л Сливки — 300 мл Сметана — 200 гр Яйцо куриное — 2 шт Чеснок — 2 зуб Сыр твердый — 150 гр Соль — по вкусу Перец чёрный молотый — по вкусу Приготовление: Сначала подготовим грибы.