Лечение пострадавших в ДТП с автобусом на улице Беринга взяли на особый контроль

Врачи утверждают, что самочувствие пациентов стабилизировалось, ухудшений нет. Власти Петербурга контролируют, как врачи оказывают медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате ДТП с лазурным автобусом на перекрёстке улиц Беринга и Наличной на Васильевском острове.
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