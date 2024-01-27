Лечение пострадавших в ДТП с автобусом на улице Беринга взяли на особый контроль

Врачи утверждают, что самочувствие пациентов стабилизировалось, ухудшений нет. Власти Петербурга контролируют, как врачи оказывают медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате ДТП с лазурным автобусом на перекрёстке улиц Беринга и Наличной на Васильевском острове.