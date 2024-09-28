В Новоаннинском потушили лесной пожар 🔥🔥🔥 В пятницу возле райцентра загорелся лес на площади два гектара, огонь перекинулся на городскую свалку.
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В Новоаннинском потушили лесной пожар 🔥🔥🔥 В пятницу возле райцентра загорелся лес на площади два гектара, огонь перекинулся на городскую свалку.