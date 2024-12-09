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Добрый Мир

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Боец ВСУ Бунятов: за Покровском нет мощных укреплений украинской армии

Боец ВСУ Бунятов: за Покровском нет мощных укреплений украинской армии

Москва, 9 декабря - АиФ-Москва. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов рассказал об отсутствии мощных укреплений за Покровском (в России город называют Красноармейском).

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