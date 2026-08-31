Наследники Ingenuity: NASA и AeroVironment построят три вертолета для автономного исследования Марса

Художественное изображение марсианских вертолетов миссии SkyFall / © NASA Компания AeroVironment объявила о получении контракта от Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) на совместное проектирование и производство трех марсианских вертолетов для миссии SkyFall.
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