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Наследники Ingenuity: NASA и AeroVironment построят три вертолета для автономного исследования Марса

Наследники Ingenuity: NASA и AeroVironment построят три вертолета для автономного исследования Марса

Художественное изображение марсианских вертолетов миссии SkyFall / © NASA Компания AeroVironment объявила о получении контракта от Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) на совместное проектирование и производство трех марсианских вертолетов для миссии SkyFall.

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