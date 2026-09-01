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Детства нет, есть война. Кашеварова бьёт тревогу о детях в прифронтовых и возвращённых регионах

Детства нет, есть война. Кашеварова бьёт тревогу о детях в прифронтовых и возвращённых регионах

Блогер и волонтёр Анастасия Кашеварова обратила внимание на катастрофическое положение детей, проживающих в приграничных и возвращённых регионах, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

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