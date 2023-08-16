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Экс-глава МИД Австрии о недопуске россиян к турнирам: «Это нонсенс. Пусть спортсмены, художники, студенты работают, как это и должно быть»

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян к соревнованиям из-за ситуации на Украине.

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