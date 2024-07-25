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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Адам Сильвер: «Цифровые возможности Amazon идеально сочетаются с глобальными интересами НБА»

«Цифровые возможности Amazon идеально сочетаются с глобальными интересами НБА. А огромная база подписчиков Prime Video значительно расширит наши возможности обращаться к нашим поклонникам новыми и инновационными способами», – заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.

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