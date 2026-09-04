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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джулиус Рэндл о победе «Никс» в чемпионате после его обмена: «Ценю это, они долго ждали. Хочу повторить в Бруклине»

Экс-игрок «Никс» Джулиус Рэндл заявил, что у него нет проблем с тем, что клуб выиграл чемпионат через несколько лет после его обмена.

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