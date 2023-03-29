Жанибек Алимханулы: «Если Смит не будет драться с Юбенком, то почему бы ему не согласиться на бой со мной?»

Чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы обратился к Лиаму Смиту. «Если Смит не будет драться с Юбенком, почему он не согласится драться со мной? Он был претендентом на мой титул.
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