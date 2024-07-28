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Черепки и сосуды истории

Черепки и сосуды истории

Совсем уж маленькие амфоры для благовоний. Археологический музей станицы ТаманьВнемли молитвам Афина!Десницею печь охраняя,Дай, чтобы вышли на славу горшки и бутылки, и миски, Чтоб обожглись хорошенько и прибыли дали довольно, Продавались бойко на рынке, И на улицах бойко.

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