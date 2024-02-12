Юрист напомнил об условиях по кредитке, которые банк вправе менять

Несмотря на то, что банк не может в одностороннем порядке вносить изменения в размер процентной ставки и продолжительность льготного периода по кредитной карте, но может на свое усмотрение менять любые другие условия, сообщает 12 февраля старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
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