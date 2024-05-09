«Большая честь»: глава Гагаузии выразила благодарность за приглашение на парад Победы в РФ

На парад Победы в Москву официально приглашена глава Гагаузии Евгения Гуцул. Она уже выразила благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за это приглашение.
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