Вышневолоцкая делегация ветеранов войны посетила концерт патриотической музыки

Делегация Вышневолоцкой районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, во главе с её председателем Геннадием Кузиным, посетила концерт патриотической песни дуэта «Красный Май», который прошел в Красномайском Доме культуры.
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