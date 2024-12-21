Вышневолоцкая делегация ветеранов войны посетила концерт патриотической музыки

Делегация Вышневолоцкой районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, во главе с её председателем Геннадием Кузиным, посетила концерт патриотической песни дуэта «Красный Май», который прошел в Красномайском Доме культуры.