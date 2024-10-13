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Царьград

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Вылевший из Москвы самолёт сделал пять кругов в воздухе и вернулся в аэропорт

Вылевший из Москвы самолёт сделал пять кругов в воздухе и вернулся в аэропорт

Летевший рейсом Москва-Владикавказ Airbus A320 внепланово вернулся в аэропорт вылета.Самолёт Airbus A320 из-за сработавшего датчика неисправности вернулся обратно в Домодедово.

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