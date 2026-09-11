Рейтер: В Пхеньяне открылись люксовые центры с брендовой продукцией

Северная Корея заметно увеличивает потребление: открываются роскошные торговые центры и курорты. Импорт массажного оборудования в КНДР за десятилетие возрос в 40 раз.
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