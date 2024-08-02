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Петербургский дневник

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На выставке «Мой Петербург» посетители смогут создать монументальную картину на патриотическую тему

На выставке «Мой Петербург» посетители смогут создать монументальную картину на патриотическую тему

В рамках проекта «Рисуем Россию вместе» На выставке «Мой Петербург» состоится Художественный фестиваль, где посетители смогут создать монументальную картину на патриотическую тему в рамках проекта — «Рисуем Россию вместе», рассказали организаторы мероприятия.

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