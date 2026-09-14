Пять похорон — и снова коляска: Виноградовы из Красной Сопки стали родителями в шестой раз

Два года назад эту семью обсуждала вся страна. Пять детских смертей, дихлофос, разбросанные вещи на снимках, тысячи комментариев о маргиналах и тысячи — в защиту.
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