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Царьград

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Mothership: В Сингапуре ворона атаковала трёх пенсионеров

Mothership: В Сингапуре ворона атаковала трёх пенсионеров

В Сингапуре ворона начала нападать на людей после падения своего гнезда на улице Кроуфорд-лейн. Трое пожилых жителей пострадали.

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