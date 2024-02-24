Владимир Корнилов: Украинские беженцы уже забыли родной язык: мечтают остаться в Нидерландах

Вот и в самой тиражной газете Нидерландов De Telegraaf сегодня основным материалом является большой репортаж из целой украинской «деревни», созданной в помещениях старой, давно уже закрытой школы в городе Лелистад (центр страны).
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