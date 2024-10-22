Новый 473-сильный BMW M2 не смог завершить гонку на выносливость. Машину показали внутри и снаружи

На трассе Нюрбургринг появился преемник BMW M2 CS, оснащенный 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, при этом он не смог финишировать в 4-часовой гонке на выносливость.
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